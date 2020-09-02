السيسي: نُثمن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي باعتباره خطوة في اتجاه السلام

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على دعم القاهرة لأي خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة، بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الصهيوني.

وجدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو، تأييده للإعلان عن الاتفاق الإماراتي الصهيوني برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في اتجاه تحقيق السلام في المنطقة.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس السيسي أكد على أهمية عدم إقدام الجانب الصهيوني، على اتخاذ إجراءات أحادية تقوض فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية.

ودعا السيسي إلى إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.

كما أكد الرئيس المصري على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني في ما يتعلق بقطاع غزة، في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.