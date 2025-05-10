«السيسي وبوتين» يعلنان تحالفاً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط

في إطار تعزيز التعاون الثنائي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث تناول اللقاء أهمية استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة، وأكد الزعيمان على ضرورة تكثيف الجهود لمنع التصعيد الإقليمي وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وجاء اللقاء في إطار مشاركة السيسي في احتفالات “عيد النصر” الروسية، حيث أعرب الرئيس بوتين في بداية اللقاء عن تقديره لمشاركة السيسي في هذه المناسبة الوطنية، معتبراً ذلك تجسيداً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

كما تطرق الرئيسان إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وروسيا، وأعربا عن تطلعهما إلى نجاح اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر انعقادها في مايو الجاري لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد الرئيس السيسي، على ضرورة التوصل إلى حل شامل من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مؤكداً أن هذا هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

من جانبه، أبدى الرئيس بوتين تقديره للدور المصري البارز في استعادة الهدوء الإقليمي، وأكد دعم روسيا لخطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أُقرت في القمة العربية الاستثنائية في مارس الماضي.

كما تناولت المباحثات التطورات في سوريا وليبيا والسودان، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث جدد السيسي، التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم للحلول الدبلوماسية التي تضمن السلام والأمن الدوليين.

وفي سياق الزيارة، شارك الرئيس السيسي في الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء، حيث شهد العرض العسكري الروسي لأول مرة مشاركة قوات الشرطة العسكرية المصرية.