«السيسي» يبحث مع نظيره التشادي عددا من القضايا الإفريقية

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره التشادي محمد ادريس ديبي على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين في أسرع وقت ممكن، لتنفيذ ما تم التوافق عليه والإسراع بإدخال مشروعات التعاون المشترك حيز التنفيذ، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما تم خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بمدينة العلمين الجديدة، التباحث حول عدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في السودان، والأمن في منطقة الساحل الإفريقي، وتعزيز التنسيق بشأن دور تجمع الساحل والصحراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات شهدت اتفاق الرؤى بين البلدين حول ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان بما يُعلي من المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق، الذي يدفع ثمن الاقتتال الدائر من مقدراته، ويعاني من أزمةً إنسانية متفاقمة تستوجب التدخل العاجل لتخفيفها، كما تم تأكيد دعم البلدين لكافة جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة، وتعزيز الأمن في منطقة الساحل في مواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة.