«السيسي» يبحث مع وفد إيطالي مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتّو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الإيطالية جوزيبي دراجوني، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله للوفد، اليوم الأربعاء، في العاصمة العربية القاهرة، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وسفير إيطاليا لدى مصر ميكيلي كواروني.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أحمد فهمي، بأن اللقاء تطرق إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر المساعي للدفع قدماً بآليات مواجهة التحديات العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بمستجدات القضايا الإقليمية، لاسيما ليبيا والسودان، توافقت وجهات النظر بين الجانبين حول أهمية دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، في إطار الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، بما يُلبي تطلعات الشعوب نحو استعادة الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو التنمية والازدهار.