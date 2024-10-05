«السيسي» يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بمقر القيادة الاستراتيجية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، فإن السيسي “هنأ الشعب المصري وأبناءه من رجال القوات المسلحة” بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

ويعد المقر المصري للقيادة الاستراتيجية الأضخم بين مراكز القيادة الاستراتيجية للدول في العالم، ويمتد على مساحة 22 ألف فدان كما يضم 13 منطقة تختلف باختلاف طبيعة كل منها كما يحتوي على مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة، وكذا مركز البيانات الاستراتيجي الموحد للدول ويحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة.

وقد تفقد الرئيس السيسي في شهر يوليو الماضي، جهود إنشاء القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشدد أن تكون “صرحا لشعب مصر العظيم” وإضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهاتها.

وتسعى مصر من خلال مقر القيادة الاستراتيجية لتعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفاعلية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، بحسب بيان رسمي سابق للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ستقوم بدور محوري في تعزيز الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة؛ لحماية الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويسهم في تأمين مقدراتها وحماية المصالح العليا لشعب مصر العظيم.