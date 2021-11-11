«السيسي» يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، المنعقد غداً الجمعة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن مشاركة السيسي في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولي، وفق قوله.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا على تكاثف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.