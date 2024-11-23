السيسي يدعو لبدء عملية سياسية تقود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة بدء عملية سياسية تقود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة.

واستقبل السيسي اليوم بالقاهرة، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج برانديه، وتناولا تطورات الأوضاع الإقليمية، وطرح الرئيس المصري، رؤيته حول سبل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار السيسي، بحسب بيان للرئاسة المصرية، إلى الآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده، لاسيما على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار.

وأكد السيسي، في هذا السياق، أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة بدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.

كما تناول اللقاء، الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وفي مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أشاد بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي، أكد لرئيس المنتدى أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.