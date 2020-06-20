«السيسي» يدّعي الشرعية للتدخل ضد الشرعية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له الشرعية الدولية، على حد زعمه.

جاء ذلك في تصريحات له خلال تفقده وحدات من القوات الجوية للجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السيسي قوله: “سيكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الامن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي”.

وفي ذات الوقت، دعا الرئيس المصري إلى وقف إطلاق النار في ليبيا وتوقف كل طرف على الخطوط الموجود فيها.

وقال السيسي، إن جاهزية القوات للقتال صارت أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن تدخلات غير شرعية في المنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر، حسب قوله.