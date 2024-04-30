«السيسي» يستقبل أمير الكويت في أول زيارة له إلى مصر

وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والوفد المرافق له، إلى العاصمة المصرية، وكان في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، “يرافق أمير الكويت في هذه الزيارة وفد رسمي يضم كلاً من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف، ووزير الخارجية عبد الله علي اليحيا، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري”.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، قوله: “إن زيارة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتيان في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وإن الزيارة تمثل فصلاً جديداً من المستوى المتميز الذي وصلت إليه مسارات علاقات التعاون الثنائي”.

وقال المستشار أحمد فهمي: “إن الزيارة تأتي في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز مجمل العلاقات الثنائية بين الشعبين”.

وأشار إلى أن “الترحيب والحفاوة التي توليها مصر لزيارة أمير الكويت يعكسان اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والأزلية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية، وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير”.

وأضاف المتحدث أن “الزيارة تعكس حرص مصر والكويت على تنسيق المواقف والرؤى تجاه التطورات والتحديات التي تموج بها المنطقة، وأهمية تكاتف الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليميين في هذه المرحلة الدقيقة”.

هذا وتعد زيارة أمير الكويت إلى مصر الأولى منذ توليه الإمارة في ديسمبر الماضي، وزارها في 21 أكتوبر 2023 عندما كان وليا للعهد ممثلا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ‏في قمة القاهرة للسلام، كما زارها في 27 نوفمبر 2022 ممثلا للأمير في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وفي 17 ديسمبر 2023، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة الكويت، حيث قدم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد والتقى أمير البلاد الشيخ مشعل.