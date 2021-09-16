«السيسي» يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وفي بداية اللقاء، رحب السيسي برئيس الحكومة في زيارته إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، وأكد له أن مصر تُولي الأولوية القصوى لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

كما عبر السيسي عن موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، فضلاً عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة، وفق قوله.

وأشاد الرئيس المصري بمساعي حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، معرباً عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على كافة التحديات الآنية التي تواجهه للوصول إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

بدوره أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن التقدير والاعتزاز الشديدين من قِبل ليبيا على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وكذلك أكد على أهمية استثمار الظروف الايجابية في تطوير وتعزيز هذه العلاقة والاستفادة من الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والازدهار.

هذا وأعرب الرئيس المصري عن استعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانات اللازمة من أجل مساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي البالغ الاهمية، وذلك احتراماً وإنفاذاً لإرادة الشعب الليبي المقدرة، وانطلاقاً من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار.