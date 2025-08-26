السيسي يستقبل محمد بن زايد.. تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الذي بدأ زيارة رسمية لمصر تستمر عدة أيام، في خطوة تؤكد عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين قيادتي وشعبي البلدين، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة المصرية.

وتركزت المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك، إلى جانب بحث الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم الأمن القومي العربي والتنسيق في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات البنية التحتية.

وشملت المباحثات ضخ استثمارات إماراتية جديدة في قطاعات اللوجستيات والطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن مساهمة الإمارات في تمويل مشروعات النقل والموانئ الذكية.

وأشار موقع “مبتدا” المصري إلى أن الصادرات المصرية إلى الإمارات قفزت من 2.21 مليار دولار في 2023 إلى 3.26 مليار دولار في 2024، مقابل واردات بقيمة 2.7 مليار دولار، ما يعكس توازناً متنامياً في العلاقات التجارية بين البلدين.

واتفق الجانبان على إطلاق مشروعات واعدة تشمل التعاون في مجال التكنولوجيا الكمية، عبر الاستفادة من خبرات الإمارات بعد إطلاقها أول مختبر اتصالات مؤمنة بهذه التقنية، إلى جانب إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم ريادة الأعمال، ومشروعات في الزراعة المستدامة والخدمات المالية.

وتأتي الزيارة في سياق أبعاد استراتيجية، لتؤكد أن الشراكة بين القاهرة وأبوظبي تجاوزت إطار التعاون الثنائي، لتشكل نموذجاً متكاملاً للتنمية والاستقرار في المنطقة.