السيسي يلتقي حفتر ويؤكد دعم مصر لوحدة ليبيا واستقرارها

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين، خليفة حفتر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث شدد السيسي على خصوصية العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً أن استقرار ليبيا يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة بالتنسيق مع الأطراف الليبية، من أجل دعم استقرار ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها واستعادة مسار التنمية فيها.

كما شدد السيسي على أهمية الحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة الليبية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين القوى الليبية بهدف وضع خارطة طريق سياسية شاملة تُمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. كما أكد ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

من جانبه، أشاد حفتر بالدور المصري المحوري في دعم الاستقرار، مثمنًا الجهود التي تبذلها القاهرة في مساندة الشعب الليبي منذ اندلاع الأزمة. كما نوّه بالمساهمة المصرية في دعم مسار التنمية ونقل الخبرات والتجارب، خاصة من خلال شركات القطاع الخاص المصرية، مؤكداً مواصلة العمل لتجاوز التحديات وتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والازدهار.