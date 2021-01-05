«السيسي» ينضم إلى قطار المصالحة الخليجية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت سباقة في انتهاج مسار السلام في المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود، وهو المسار الذي استشرفت من خلاله السبيل الأمثل لتسوية القضايا.

وجاءت تصريحات السيسي بعد أن توجت قمة المصالحة الخليجية في السعودية اليوم الثلاثاء، بتبني الدول المشاركة فيها بالإجماع “بيان العلا” الذي نص على إنهاء الخلاف المستمر بين قطر وجيرانها منذ عام 2017.

وشدّد السيسي خلال لقائه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين على أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، وأن تسويتها ستغير واقع المنطقة بأسرها إلى الأفضل، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون على المستوى الإقليمي وتقويض الإرهاب والفكر المتطرف.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، طلب السيسي من الوزير الأمريكي نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثمنا دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أكد منوتشين أن الولايات المتحدة تثمن العلاقات الاستراتيجية مع مصر، مشيدا بمواقف مصر الرشيدة والموضوعية والروح الإيجابية التي أبدتها خلال جلسات المفاوضات حول سد النهضة ودور السيسي في دفع أطر التعاون بين البلدين ثنائيا وإقليميا.

كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد السيسي موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.