السيسي يهدي قادة العالم نماذج من «المتحف الكبير»

أعلنت الرئاسة المصرية، السبت، عن إرسال هدايا رمزية إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، تضمنت نموذجًا مصغرًا للمتحف وقطعة تحمل اسم كل دولة، على غرار المجسم الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم مصر لإكمال المجسم إيذانًا بافتتاح المتحف.

وشهدت مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة بمشاركة 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في حفل افتتاح المتحف الذي يُعد الأكبر في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، على مساحة 490 ألف متر مربع عند سفح أهرامات الجيزة.

ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها مجموعة توت عنخ آمون الكاملة (5400 قطعة)، تمثال رمسيس الثاني الضخم (83 طنًا)، مركب خوفو الثاني، ومجموعة الملكة حتب حرس.

وشمل الحفل عروضًا استعراضية وغنائية وسردًا تاريخيًا للمتحف، من بينها فقرة عن الملك رمسيس الثاني، عرض للآثار الغارقة بالإسكندرية، عرض للدرج العظيم ومقتنيات المتحف، بالإضافة إلى عروض مركب خوفو وتوت عنخ آمون، واختتم الحفل بعروض الإضاءة والألعاب النارية وعروض الليزر وجولة تفقدية للدرج العظيم وقاعة توت عنخ آمون.

وفي كلمته، قال الرئيس السيسي إن افتتاح المتحف الكبير يمثل صفحة جديدة في سجل التاريخ الإنساني، مؤكدًا أن مصر القديمة كانت منبع الفن والفكر والكتابة والعقيدة، وملهمة لشعوب الأرض، وأضاف أن المتحف ليس مجرد مكان، بل شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري ودوره في خدمة الإنسانية.

وأشار الرئيس إلى أن المتحف الكبير يعكس مسيرة شعب “سكن أرض النيل منذ فجر التاريخ، شعب دؤوب وصبور وكريم وباني للحضارات، معتز بوطنه وراعٍ للتراث الإنساني”.

مؤرخ مصري يكشف عن إحباط محاولة لاستهداف المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه

كشف المؤرخ المصري الدكتور جمال شقرة عن محاولة إسرائيلية لاستهداف المتحف المصري الكبير عبر شركة إيرلندية كانت مكلفة بوضع تصور التخطيط والبناء للمتحف.

وأوضح شقرة في لقاء له على قناة “تن” المصرية أن الشركة الإيرلندية كانت تسعى لإضفاء “صبغة يهودية” على المتحف، بما في ذلك تلوين السور وتصميم الماكيت بحيث يتعامد رمسيس على الأهرامات مع اتجاه نحو القدس، مضيفًا أن هذا التصميم كان يحمل عناصر رمزية تتعارض مع هوية المتحف الحضارية.

وأشار شقرة إلى أنه اكتشف المخطط الخبيث خلال عرض الماكيت، وقام بإبلاغ الجهات المسؤولة، مما أدى إلى إنهاء التعاقد مع الشركة واستدعاء خبراء لتفسير التصميم، بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة المصرية لضمان سلامة المشروع.

وأكد المؤرخ أن هذه الواقعة، التي ظلت طي الكتمان لسنوات، كانت من أبرز التحديات التي واجهت المتحف قبل بدء مرحلة البناء الفعلية.

يُذكر أن فكرة المتحف بدأت مع وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني، ووضع حجر الأساس عام 2002 على يد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتكلفة تجاوزت 1.2 مليار دولار.