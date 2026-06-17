السيسي يهنئ المنفي بـ«السنة الهجرية» الجديدة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، تضمنت تأكيداً على عمق العلاقات بين البلدين وحرص القاهرة على مواصلة تعزيز التعاون المشترك.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برقيته أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر وليبيا لمجابهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، والعمل على تحقيق ما تطمح إليه الشعوب من آمال في الاستقرار والتنمية.

ودعا السيسي إلى أن يكون العام الهجري الجديد عاماً مليئاً بالخير والسلام، وأن ينعم الشعبان المصري والليبي بالمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار، في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وتأتي هذه البرقية في سياق استمرار التواصل الدبلوماسي بين القاهرة وطرابلس، والذي يركز على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد العلاقات بين مصر وليبيا تواصلاً مستمراً على المستوى الدبلوماسي، مع تأكيد متبادل على أهمية التنسيق في القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم مسار الحلول السياسية في ليبيا.