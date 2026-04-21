السيسي يوجه رسالة حاسمة إلى واشنطن بشأن «سد النهضة»

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة حازمة إلى الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن أمن مصر المائي يمثل قضية وجودية لا يمكن التهاون فيها.

وجاء ذلك خلال استقبال السيسي، الاثنين، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، وفق ما أفادت به الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي خلال اللقاء على رفض مصر القاطع لأي إجراءات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل جهودها المكثفة لتعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وأكد أن ملف المياه يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتهاون في حماية مصالحها المائية، في إشارة مباشرة إلى أزمة سد النهضة التي تعد من أبرز التحديات الإقليمية التي تواجه مصر.

وفي سياق متصل، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد السيسي ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية، مرحبًا بتعهد المجتمع الدولي بتقديم نحو 1.5 مليار يورو خلال مؤتمر برلين الأخير لدعم الاحتياجات الإنسانية.

وأوضح أن الرؤية المصرية للأزمة السودانية تقوم على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان، ورفض أي تدخلات خارجية، مع التأكيد على أهمية منع حدوث فراغ سياسي قد يهدد استقرار البلاد.

وأشار إلى انخراط مصر ضمن الآلية الرباعية الرامية إلى وقف الحرب وإطلاق مسار سياسي يقود إلى تسوية سلمية مستدامة.

من جانبه، أعرب مسعد بولس عن تقدير الولايات المتحدة للدور المصري في التعامل مع الأزمة السودانية، مؤكدًا حرص واشنطن على تعزيز التنسيق مع القاهرة ودول الرباعية لدعم جهود الاستقرار.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع في لبنان، حيث أشاد السيسي بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف إطلاق النار هناك.

وأكد بولس تقدير الإدارة الأمريكية لسياسات مصر ودورها في تسوية النزاعات الإقليمية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، حيث تعتبر القاهرة أن أي مساس بحصتها من مياه النيل يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. كما تتزامن مع تحركات إقليمية ودولية لاحتواء أزمات السودان ولبنان، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز التنسيق مع حلفائها في الشرق الأوسط وإفريقيا.