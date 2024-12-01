«السيسي» يوجّه رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي الجديد

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة لرئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا، “لإحلال الأمن والتصدي للصراعات في المنطقة”.

ونشر حساب السيسي على موقع فيسبوك، منشورا اليوم الأحد، هنأ فيه الرئيس المصري كوستا على توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي، وقال: “نأمل في تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتكثيف العمل والتنسيق المشترك بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، والتصدي للصراعات القائمة”.

وأكد الرئيس المصري في وقت سابق، “أن حل الصراعات في العديد من دول المنطقة لن يحقق الاستقرار والأمن الإقليمي فقط ولكن في العالم كله، وحذر السيسي، مرارا من محاولات تصعيد الصراع في المنطقة وتوسع نطاقه، مؤكدا ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية”.

هذا “ويبدأ أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال السابق، اليوم الأحد، مهامه كرئيس للمجلس الأوروبي خلفا لشارل ميشيل، في إطار الدورة المؤسسية الجديدة للاتحاد الأوروبي، وسلم ميشيل الجرس التقليدي لكوستا في حفل رمزي جرى في بروكسل، وتستمر ولاية كوستا لمدة عامين ونصف، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة”.

أتقدم بخالص التهنئة للسيد أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي، ونأمل في تعزيز العلاقات الوثيقة بين… تم النشر بواسطة ‏AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي‏ في الأحد، ١ ديسمبر ٢٠٢٤