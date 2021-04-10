«السيسي» يُؤكد استعداده لدعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مباحثاته مع نظيره التونسي قيس سعيّد، عكست الإرادة المشتركة نحو العديد من القضايا والعلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الرئيس السيسي قوله، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التونسي عقب محادثاتهما بقصر الاتحادية في القاهرة اليوم السبت: “تناولنا أنا وأخى الرئيس قيس سعید تطورات الأزمة الليبية، وأكدنا على ضرورة تفعيل الدور العربى إزاء هذه الأزمة، ورحبنا بما تم التوصل إليه مؤخرا من تشكيل السلطة التنفيذية فى ليبيا، وأكدنا على استعدادنا لتقديم كافة أشكال الدعم لها بما يمكنها من أداء دورها فى إدارة المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات فى موعدها المقرر نهاية العام الجارى، وإنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل والمنشود ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبى الشقيق”.

وشدّد السيسي، في المؤتمر الصحفي أيضا على ضرورة إنهاء “كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا مع خروج المرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا من أجل استعادة استقرارها ووحدة أراضيها”، وفق قوله.