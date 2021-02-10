«السيسي» يُؤكد دعمه للمجلس الرئاسي الجديد

تلقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه باختياره رئيسًا جديدًا للمجلس، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله، إن الرئيس السيسي أعرب خلال هذا الاتصال عن التطلع لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه كل مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.

وأكد الرئيس السيسي مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو العسكري.

من جانبه أعرب الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي عن التقدير لتهنئة الرئيس، مؤكدًا اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.