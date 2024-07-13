«السيسي» يُؤكد ضرورة وقف إطلاق نار فوري وشامل بغزة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه تناول خلال مباحثات مع نظيره الصربي الكسندر فوتشيتش، تطورات الأوضاع في أزمة قطاع غزة.

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي في القاهرة، على الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن في غزة ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف السيسي أنه أكد ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، مشيرا إلى رفض مصر لتوظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقتل وأصيب العشرات، في وقت سباق اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.