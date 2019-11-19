السيسي يُطالب بمساعدات دولية للقارة الأفريقية!

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي بمساعدة القارة الأفريقية في محاربة الفقر، مؤكداً أن القارة أصبحت واحدة من أسرع المناطق نمواً وأكثرها جذباً للاستثمار الأجنبي.

حيث قال الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات مبادرة قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في برلين:

“هذا الاجتماع يعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الإفريقية على نحو غير مسبوق”.

وتابع:

“نسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة، خاصة في ظل تزايد خطر الحمائية، مشاريع الربط الإقليمي في القارة ستساعد في زيادة النمو العالمي”.

يُذكر أن الرئيس المصري وصل مساء أمس الاثنين إلى مقر الرئاسة الألمانية، وعقد جلسة مباحثات مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، حول تطوير وتعزيز أطر التعاون بين البلدين، وشارك السيسي في اللقاء الذي جمع شتاينماير برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، ومن ثم في عشاء العمل.