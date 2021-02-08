«السيسي» يُعلن استعداده للتعاون مع الحكومة الليبية الجديدة

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موقفه من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا برعاية الامم المتحدة.

وقال السيسي في مداخلة له ببرنامج “الحكاية” الذي يبث عبر قناة “إم بي سي مصر”، إن بلاده ستكون مستعدة للتعاون مع الحكومة الليبية الجديدة بعد إقرارها من مجلس النواب الليبي.

وأشار إلى أن الأزمة الليبية في طريقها للحل، وأعلن عن ترحيبه بتشكيل حكومة ليبية مؤقتة ومعربا عن استعداده للتعاون معها.

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية أممية بجنيف السويسرية، يوم الجمعة، عن فوز قائمة تضم عبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.