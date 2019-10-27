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السيسي يُمدد حالة الطوارئ في مصر لـ3 أشهر أخرى

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 أكتوبر 2019 - 09:16
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حالة الطوارئ فرضت للمرة الأولى في مصر خلال أكتوبر 2014. [إنترنت]
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتباراً من تمام الساعة الواحدة صباح الأحد.

حيث تضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

هذا وكانت السلطات المصرية قد أعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد، بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في الـ9 من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.

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يُذكر أن حالة الطوارئ قد فرضت للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.

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