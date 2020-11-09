«السيسي» يُناقش مع رئيس المخابرات البريطانية دعم الحل السياسي في ليبيا

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده تدعم الحلول السياسية واحترام السيادة ووحدة الأراضي والالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة القاهرة، ريتشارد مور، رئيس المخابرات البريطانية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير البريطاني بالقاهرة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، والأزمة في ليبيا.

واطلع المسئول البريطاني على رؤية الرئيس المصري في هذا الإطار، والتي تقوم بالأساس على دعم الحلول السياسية واحترام السيادة ووحدة الأراضي والالتزام بوقف إطلاق النار.

وقد أشاد المسئول البريطاني في هذا الخصوص بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع في ليبيا وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل حاسم في إحكام الوضع سعياً نحو استعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وفق قوله.

