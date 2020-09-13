«السيسي» يُهنئ ملك البحرين على اتفاق السلام مع إسرائيل

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا مساء الجمعةالماضي، بالشيخ حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ للتهنئة على خطوة السلام التاريخية التي قامت بها البحرين.

وأعلن بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل بملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، وهنأه على قرار تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيان الرئاسة المصرية، أن “السيسي هنأ ملك البحرين على خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الشقيقة البحرين والتي ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية”.

ومن جانبه أعرب بن عيسي عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من السيسي، وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة امتدادا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت البحرين الجمعةالماضي، عن توصلها إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، لتكون الدولة العربية الخليجية الثانية بعد الإمارات التي تعلن عن اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني بمباركة أمريكية.