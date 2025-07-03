السيطرة على تسرب خط النفط بين الحمادة والزاوية وإنجاز أعمال الصيانة الطارئة بنجاح

أنجزت الفرق الفنية بشركة الخليج العربي للنفط أعمال الصيانة الطارئة لتسرب خط نقل النفط الخام بقطر 18 بوصة الواصل بين الحمادة والزاوية عند النقطة الكيلومترية (76)، بعد سلسلة من الإجراءات الفنية الدقيقة التي هدفت إلى احتواء التسرب وضمان استقرار عمليات النقل والإنتاج.

وبحسب الشركة، بدأت الاستجابة للحادث في 23 مايو 2025، حيث تم عزل الخط بشكل كامل لوقف تدفق الخام ومنع تفاقم التسرب، ثم عزل موقع الحادث باستخدام الصمامات، وبدأت عمليات شفط الخام من الخط في 28 مايو وإرجاعه إلى حقل الطهارة لإعادة ضخه.

وفي 30 مايو، باشرت الفرق الفنية أعمال القص البارد للخط الرئيسي تلتها مباشرة عملية تركيب مقطع بديل باستخدام وصلة عازلة أمريكية (US CLAMP) من الجهتين، مع اعتماد مادة مركبة (COMPOSITE MATERIAL) كبديل عن اللحام نظراً للمخاطر الفنية المرتبطة باستخدام اللحام في هذا النوع من الخطوط، وتم تأمين المادة بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط.

وزار فريق من شركة البريقة الموقع في 25 يونيو لمعاينته والتأكد من جاهزيته، واستكملت أعمال التركيب في 30 يونيو، حيث نُجحت عملية تركيب المادة البديلة والانتهاء من كافة الأعمال في اليوم ذاته، وقد تم تنفيذ جميع الأعمال وفق المعايير المعتمدة للسلامة والجودة، مع الحرص على تقليل أي تأثير بيئي أو تشغيلي ناتج عن التسرب.

من جانبه، عبّر المهندس محمد بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الفنية، مشيداً بكفاءتهم والتزامهم الصارم بمعايير السلامة والجودة، ومثنياً على “الجنود المجهولين” الذين عملوا في ظروف فنية وبيئية دقيقة.

وأكد أن هذه الاستجابة تعكس روح الانضباط والمسؤولية لدى العاملين في الشركة وتعزز الشراكة الفعالة بين الشركات الوطنية في مواجهة التحديات التشغيلية.