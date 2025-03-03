السيطرة على تسرب نفطي في حقل «بحر السلام»

نجحت شركة “مليته” للنفط والغاز، في السيطرة على تسرب سائل التحكم الهيدروليكي في المجمع الشرقي للآبار المغمورة بمنصة صبراتة البحرية في حقل بحر السلام.

وبحسب الشركة، “كان هذا التسرب يهدد بتعطيل عمليات الإنتاج في المجمع الشرقي وفقدان نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، مما كان سيتسبب في نقص في إمدادات الغاز الطبيعي لخط الغاز الساحلي الذي يغذي محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت ومصنع الحديد والصلب وغيرها”.

وأشادت رئيس وأعضاء لجنة إدارة المشغل “بكافة الفرق الفنية التي عملت ليلاً ونهاراً لضمان استمرار العمليات الإنتاجية في المنصة، بهدف توفير الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة للسوق المحلي”.