السيطرة على تسريب بينزين في خط يصل مستودعي الزاوية وطرابلس

أكد جهاز حرس المنشآت النفطية، إيقاف تسريب في خط ينقل البنزين من مستودع الزاوية إلى مستودع طرابلس النفطي.

وأشار الجهاز في بيان اليوم السبت، إلى ورود بلاغ عن تسرب للوقود في بئر مياه بمنطقة إنجيلة، صباح أمس الجمعة، نتيجة للتعديات على مسار الخطوط النفطية.

وأضاف الجهاز، أن التعديات أدت كذلك إلى تسرب في “خط 16 بوصة” الذي ينقل البنزين بين المستودعين، وجرى تكليف دورية من كتيبة “الإسناد الأولى” التابعة لفرع طرابلس، لتأمين وحماية فريق العمل والصيانة وموظفي الأمن الصناعي بشركة البريقة لتسويق النفط .

وقامت الدورية بحماية فريق صيانة الخطوط والأنابيب النفطية حتى انتهاء العمل ونجاحه في وقف التسريب وإعادة ضح الوقود.