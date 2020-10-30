السُلطات الروسية تقتل شاباً هاجم عناصرها بالسكين في «تتارستان» ذات الغالبية المُسلمة

صرح محققون روس في بيان اليوم الجمعة، أن الشرطة قتلت بالرصاص فتى عمره 16 عاما بمنطقة تتارستان ذات الغالبية المسلمة بعدما حاول إضرام النار في مركز شرطة وطعنَ شرطيا.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية، التي تحقق في الجرائم الكبرى، في بيان أنها تتعامل مع الواقعة على أنها محاولة ارتكاب عمل إرهابي، مضيفة أنها فتحت قضية جنائية.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية عن البيان، أن الفتى حاول إضرام النار في مركز شرطة ببلدة كوكمور باستخدام سائل حارق وإنه طعن شرطيا 3 مرات في أثناء محاولة القبض عليه.

وأضاف أن شرطيا آخر أطلق أعيرة تحذيرية في الهواء قبل أن يضطر لفتح النار،

وأشار البيان إلى أن الفتى توفي متأثرا بإصابته قبل وصول المسعفين. ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجوم.