السّايح: نتوقع أن تُجرى الانتخابات في موعدها

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السّايح، إنّه من المتوقع أن تُجرى الانتخابات في موعدها المقترح يوم 24 ديسمبر الجاري.

وأوضح السّايح في لقاء مع صحيفة “القدس العربي”، أنّ الخطة اللوجستية والعملياتية تجري وفق ما خططت له المفوضية، مشيرا إلى أنّ معظم مراحل العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة القادم ومجلس النواب المقبل.

وذكر السّايح أنّ المفوضية وصلت إلى مرحلة الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة ثم بداية مرحلة الدعاية الانتخابية، مضيفا أنّ المفوضية تعمل على مراجعة ملفات المترشحين لمجلس النوب تمهيدا للإعلان عن القوائم الأولية للمقبولين.

وبيّن السّايح أنّ مسألة تأجيل الانتخابات تخضع لعدد كبير من المتغيرات أغلبها ذات علاقة مباشرة بسير تنفيذ العملية الانتخابية، وقد تكون المتغيرات سياسية أو فنية أو قانونية، ومنها ما هو خاضع لاختصاصات المفوضية ومنها ما هو خارج عنها.

وأكّد السّايح أنّ مجلس النواب هو وحده من يقرر التأجيل أو الإبقاء على التاريخ المحدد لتنفيذ العملية الانتخابية.