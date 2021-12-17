السُّني: أصول ليبيا تتعرض لخسائر مستمرة

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السّني أنّ ليبيا ستتصدى لكل محاولات الإستيلاء على أصولها المجمدّة.

السّني وخلال إجتماع ضم رئيس المؤسسة الليبية لإستثمار وأعضاء من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أوضح بأن فرض الجزاءات على الأصول الليبية كان من المفترض أن تكون للمحافظة عليها ولكن التقارير أثبتت أنها تتعرض لخسائر مستمرة.

وكشف السّني عن استغلال بعض الدول الوضع القائم في ليبيا للوصول إلى الأصول المجمّدة ووضع اليد على أموال الشعب الليبي بأي طريقة كانت.

من جانبه، قدّم رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود إحاطة موجزة فيما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية المعتمدة، فيما يخص معالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية.

وبيّن محمود علي الآثار السلبية لنظام الجزاءات، والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول ، ومحاولاتها المتعددة لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم.