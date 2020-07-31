الشؤون الإسلامية.. خدمات مميزة لحجاج بيت الله الحرام

استمراراً لتقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، مواصلتها تقديم هذه الخدمات، والإجابة على استفساراتهم في ما يتعلق بالحج.

وأوضحت الوزارة، أن “الخدمة التي تقدمها على مدار الساعة، تأتي في إطار جهودها في توعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام بأعمال ومناسك الحج ضمن خطتها لهذا العام”.

وأشارت، أن “الخدمات تشمل بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، بعشر لغات عالمية هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية”.

خطبة عرفة تُنقل بعشر لغات مختلفة، تحقيقا لرسالة الرئاسة في إيصال الدين الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى أرجاء العالم.#بسلام_آمنين#خطبة_عرفة

#arafatsermon pic.twitter.com/GkJatMTeDt — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 28, 2020

ومنذ بدء موسم الحج، عملت الوزارة بكامل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال توفير تجهيزات ووسائل تقنية حديثة في المرافق التي يتوافد عليها حجاج بيت الله الحرام وعبر المواقع والمنصات الإلكترونية، التي تحقق من خلالها التباعد المكاني والبروتوكولات الصحية لسلامة الحاج.

ومن بين أحدث خدماتها، أطلقت الوزارة، خدمة “روبوت الفتوى الإلكتروني”، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن، بكل ما يتعلق بالحج وأحكامه، ضمن الجهود التوعوية المتنوعة، التي تقدمها.

وحول هذه الخدمة، أوضحت الشؤون الإسلامية:

الهدف من خلال تقنية الروبوت الآلي، هو توظيف التقنية لتقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، وتحقيقا للبروتوكولات الصحية وتطبيقا لقرار التباعد الاجتماعي.