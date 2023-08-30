الشؤون الاجتماعية: إحالة منحة الزوجة والأبناء للمصارف خلال أيّام

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة منحة الزوجة والأولاد عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر للمصارف خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة وفاء الكيلاني أمس الثلاثاء مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ومدير عام المشروع لمتابعة استكمال الخطوات الأخيرة لإيداع المنحة في حسابات المستفيدين.

وتناول الاجتماع الخطوات المتخذة لتسهيل عمليات الاستفسار والتسجيل أمام المنتفعين من المنحة، والتوصية باستمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والمصارف وشركات الاتصالات من أجل تذليل الصعوبات.

وفي 23 أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إيداع القيمة المالية للمنحة في حساب الوزارة، وذلك تمهيدًا لصرفها إلى مستحقيها في أقرب وقت.