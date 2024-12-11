بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، انطلق فريق لجنة الأزمة والطوارئ بالمنطقة الغربية، برئاسة مدير إدارة المساعدات والشؤون الإنسانية، وعضوية أخصائيين اجتماعيين وفريق الدعم النفسي والاجتماعي التابع للوزارة، إلى منطقة سيدي السائح.

وتعد هذه المنطقة “من بين المناطق التي تأثرت بشدة بالسيول التي اجتاحت بعض مناطق غرب البلاد، نظراً لمرور وادي المجنين عبرها”.

وخلال الزيارة، “تفقد الفريق عدداً من الأحياء السكنية المتضررة، حيث وقف على حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة. كما التقى بالمواطنين والأسر المتضررة للاستماع إلى احتياجاتهم وحصر الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم”.

وفي إطار اهتمام الوزارة بالفئات الأكثر تأثراً، “قدم الفريق دعماً نفسياً خاصاً للأطفال وذوي الإعاقة، للتخفيف من وطأة الأثر النفسي لهذه الكارثة”.

وأعد الفريق تقريراً شاملاً “يتضمن حصر الأضرار وتحديد الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة، تمهيداً لتقديم الدعم اللازم لهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وتؤكد هذه الجهود “التزام الوزارة بدورها الإنساني والاجتماعي في مواجهة الأزمات والتخفيف من معاناة المواطنين في جميع أنحاء البلاد”.

الشؤون الاجتماعية تتابع تداعيات السيول في منطقة سيدي السائح بتوجيهات من معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية،… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤