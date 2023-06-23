الشؤون الاجتماعية تحيل منحة الزوجة والأبناء.. والجمهورية يباشر شحن «إيفاء»

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إحالة منحة الزوجة والأولاد عن الربع الثاني «أبريل ومايو ويونيو» إلى المصارف التجارية ليتسنى للمستفيدين منها صرفها.

وقالت الكيلاني في كلمة لها إنّ الوزارة عملت على صرف منحة الأبناء في الفترة من يناير إلى الـ30 من يونيو من العام الجاري والمقدرة بـ 2.22 مليار دينار ليبي .

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أنّ عدد الأسر المستفيدة من منحة الأبناء بلغت أكثر من مليون و 158 ألف أسرة عن النصف الأول من العام الحالي.

وعن منحة الأمهات والبنات فوق سن 18 والمتمثلة في «إيفاء» فبلغت قيمة المنحة أكثر من 992 مليون دينار ليبي وذلك في الفترة من الأول من يناير وحتى الـ30 من يونيو من عام 2023

وبحسب الكيلاني بلغ عدد البطاقات والأسر المستفيدة من منحة الأمهات مليونا و 135 ألف بطاقة، موجهة المستفدين إلى متابعة مايستجد من أعمال طريق موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

من جانبه، أعلن مصرف الجمهورية للمواطنين مباشرته شحن بطاقات «إيفاء» المخصصة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الأشهر «أبريل ومايو ويونيو» لسنة 2023.



وكانت وزارة المالية قد أحالت منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق سن 18 عن الأشهر الثلاثة إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.