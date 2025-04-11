«الشؤون الاجتماعية» تستعرض خطة عملها لعام 2025

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً، بحضور الوزيرة وفاء الكيلاني، ووكيل عام الوزارة، والمستشار الاجتماعي، ورؤساء الفروع والجهات التابعة، وعدد من موظفي القطاع والعاملين به.

وخلال كلمتها، أعربت الوزيرة “عن تقديرها للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن تكاتف العاملين كان له دور فعّال في تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين”.

كما استعرضت الوزيرة “خطة الوزارة للعام 2025، التي تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية، وتقديم خدمات أكثر فاعلية للفئات المستفيدة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تواجه الفروع والجهات التابعة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية للوزارة”.

وشهد اللقاء “نقاشا موسعا بين الوزيرة ورؤساء الفروع، تم خلاله طرح التحديات، إلى جانب مقترحات تطويرية تسهم في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية على مستوى البلاد”.

وفي ختام الاجتماع، “ثمنت الوزيرة جهود الموظفين، مشيدة بتفانيهم، وداعية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي”.