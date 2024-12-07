«الشؤون الاجتماعية» تطلق قافلة مساعدات وفريق دعم نفسي لدعم المتضررين من الفيضانات في ترهونة

بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الوحدة الوطني، وفاء ابوبكر الكيلاني، وتنفيذاً للإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الفيضانات والسيول الأخيرة، “انطلقت قافلة مساعدات إنسانية وفريق متخصص للدعم النفسي والاجتماعي تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية باتجاه مدينة ترهونة”.

وتضمنت القافلة “الاحتياجات الأساسية مثل الافرشة، الأغطية، مواد التنظيف، دفايات، والمستلزمات الخاصة بالأطفال وذوي الإعاقة، وغيرها من الاحتياجات إلى جانب فريق مختص لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الأسر المتضررة على تجاوز آثار الكارثة”.

وجرى التنسيق مع “فروع الوزارة والبلديات في مدينة ترهونة لضمان توزيع المساعدات بشكل سريع ومنظم، وضمان وصول فرق الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المحتاجة في الوقت المناسب”.