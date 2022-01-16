الشؤون الاجتماعية تنفي امتناعها عن صرف منحة الأولاد

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن منحة الأولاد دون سن 18 للربع الأخير من العام 2021م، ستكون في حسابات مستحقيها في الأيام القريبة القادمة.

وفندت الوزارة في بيان لها، الإشاعات حول امتناعها عن صرف المنحة الأولاد ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمفبركة عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن العمل شارف على الانتهاء لضمان إدراج أكبر عدد من الواقعات وعدد المستفيدين، بما يحقق التقليل من الملاحق والتظلمات.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، قد أصدر تعليماته لوزيرة الشؤون الاجتماعية، بصرف منحة الأبناء المقررة عن 3 أشهر الأخيرة من العام 2021.