«الشؤون الاجتماعية» توسع برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر

تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير آليات العمل المؤسسي، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بعدالة وشفافية.

وترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء ابوبكر الكيلاني، بصفتها رئيسة اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد، اجتماعًا خُصص لمتابعة الجوانب الفنية والتنظيمية للمشروع، وبحث آليات تطويره بما يضمن عدالة الاستفادة واستدامة الصرف.

وناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين منظومة المنحة وكل من السجل المدني ووزارة المالية، بهدف تعزيز دقة البيانات، وتسريع إجراءات الصرف، والحد من الازدواجية، إلى جانب تحسين آليات الصرف، ودراسة إدخال تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة، وبحث مقترح شمول أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب ضمن الاستفادة من المنحة.

وأكدت الوزيرة أن منحة الزوجة والأولاد تمثل إحدى ركائز منظومة الحماية الاجتماعية، وأن العمل مستمر على تطويرها لضمان وصولها إلى مستحقيها وفق أسس عادلة وشفافة.

وفي سياق متصل، نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية الدورة الثانية لتأهيل الأسر المنتجة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة ثلاثين أسرة ليبية من مناطق الجنوب، وذلك ضمن جهود رفع قدرات الأسر وتمكينها اقتصاديًا.

وهدفت الدورة إلى تحسين جودة المنتوج المحلي، وتعزيز آليات الترويج الفعّال، وتهيئة بيئة عمل تتماشى مع متطلبات السوق الليبي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، واستهدفت الأسر العاملة في الصناعات الصغرى ومتناهية الصغر، عبر برامج تدريبية متخصصة شملت اختيار المواد التصنيعية، وأساليب التطوير، وضبط الجودة.

كما عقدت الوزيرة اجتماعًا موسعًا مع رئيس هيئة دعم وتشجيع الأسر المنتجة، جرى خلاله استعراض عمل الهيئة واللجان المختصة، ومناقشة الهيكل التنظيمي، وآليات الدعم الفني واللوجستي، وتعزيز خطط التدريب والتأهيل للمشاريع الصغرى ومتناهية الصغر، بما يضمن استدامتها ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وأكدت الكيلاني أن دعم الأسر المنتجة يشمل مجالات الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، مثل التطريز والحياكة وصناعة الخبز والخبيز والفخار، مع الحرص على إشراكها في المعارض والملتقيات المحلية والدولية، لتعزيز حضور المنتج الوطني والحفاظ على الموروث الثقافي الليبي.

وضمن متابعتها لسير العمل بالفروع، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اجتماعًا مع رئيس فرع الشؤون الاجتماعية جنزور، خُصص لمناقشة إجراءات توزيع بطاقات إيفاء، وتشغيل منصات الاستعلام المرتبطة بالبرامج الاجتماعية، وسبل تطوير الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ترأست اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير عمل اللجان المختصة بزواج الليبيين والليبيات من العرب والأجانب، جرى خلاله بحث آليات دراسة الملفات، والتحديات التي تواجه اللجان، وسبل توحيد الإجراءات، وتسريع المعاملات، مع التأكيد على حماية حقوق المواطن والمواطنة الليبية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ودعم الاستقرار الأسري.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة تولي ملفات الحماية الاجتماعية، ودعم الأسرة، والتمكين الاقتصادي أولوية قصوى، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على الاستقرار الاجتماعي والتنمية.