الشؤون الاجتماعية تُتابع أوضاع الجالية الليبية بمصر

تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، في اجتماع بالعاصمة المصرية، مع القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح، عددا من الملفات المتعلقة بالجالية الليبية بمصر.

وبحث الاجتماع العمل على استخراج الوثائق وجوازات السفر لمستحقيها، وذلك في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية واهتمامها بالجاليات الليبية بالخارج.

كما ناقشت الوزيرة العديد من الموضوعات، ومن ضمنها المشاكل التي تواجهها الليبيات المتزوجات من مصريين، والمرضى الليبيين وملف أطفال طيف التوحد.

وأكدت الكيلاني حرص حكومة الوحدة الوطنية من أجل حلحلة المشاكل التي تواجهها الجالية الليبية بمصر، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.