الشؤون الاجتماعية تُحيل منحة الأبناء لـ 6 أشهر

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، إحالة 6 أشهر لمنحة الأبناء تحت سن 18 إلى المصارف بعد صرف الثلاثة أشهر الأولى للعام الجاري.

وأوضحت الكيلاني أن عدد الأسر المستفيدة من المنحة تجاوز مليونا و680 ألف أسرة بقيمة تجاوزت المليارين و46 مليونا عن الستة أشهر ، كما أحالت ملحقا عن العام الماضي، منوهة إلى عزم الوزارة إنهاء الملحق المتبقي من العام الماضي لتكون قيمة المنحة في حسابات المستفيدين قبل نهاية شهر رمضان.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية تشكيل لجنة للحصر والتدقيق في إجراءات النازحين والمهجرين عن المنطقتين الجنوبية والشرقية لصرف منحة المهجرين، مشيرة إلى أن عدد الأسر الجاهزة للصرف بلغ 6 آلاف و726 أسرة عن المنطقة الشرقية، و4 آلاف و700 أسرة عن المنطقة الجنوبية، وسيتم إحالة المنحة إلى حسابات المستفيدين اليومين القادمين.