وزارة الشؤون تعلن وضع «كبار السن» في صدارة برامج الحماية

اختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الوحدة الوطنية أعمال المؤتمر الوطني لتعزيز رعاية كبار السن في طرابلس، ووجاء المؤتمر بدعم مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتماشياً مع الاستراتيجية العربية لكبار السن، ووانعقد تحت شعار أعمار تُصان وحقوق تُحترم.

وشكّلت الجلسات النقاشية مساحة لعرض تجارب عربية في اقتصاد الرعاية الاجتماعية، ولتسليط الضوء على دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تطوير خدمات رعاية كبار السن، وشارك في أعمال المؤتمر خبراء من مصر والإمارات وتونس والأردن ولبنان والمغرب، إلى جانب خبراء محليين ومنظمة الأسرة العربية، بما يعكس اهتماماً إقليمياً متزايداً بتحديث منظومات الرعاية.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني أن الوزارة تضع كبار السن في صدارة برامج الحماية الاجتماعية، باعتبارهم رصيداً معرفياً وخزاناً للخبرات، وأشارت إلى استمرار العمل على تطوير الخدمات والسياسات التي تكفل حياة كريمة لهذه الفئة، وتعزز دمجها في المجتمع.

وانتهت أعمال المؤتمر بجملة توصيات دعت إلى توسيع برامج الرعاية، ورفع جودة الخدمات الموجهة لكبار السن، وأكّدت على أهمية تعزيز التنسيق العربي، وتطوير أدوات مهنية أكثر فاعلية قادرة على الاستجابة للتحولات الديموغرافية، والتطورات الاجتماعية.