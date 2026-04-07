الكيلاني: الشباب شريك أساسي في التنمية والاستقرار

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني مع وزير الشباب هيثم الزحاف سبل تعزيز التكامل بين البرامج الحكومية الموجهة لدعم الشباب، في إطار تنسيق الجهود الرسمية الرامية إلى رفع كفاءة المبادرات وتحقيق أثر أوسع على الفئة المستهدفة.

اللقاء ركّز على تطوير آليات تنفيذ مشتركة للمبادرات المعنية بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب، مع العمل على مواءمة الخطط بين الوزارتين في عدد من الملفات المرتبطة بهذه الفئة، بما يعزز جودة البرامج ويزيد من مستويات الاستفادة منها.

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني شددت على أهمية بناء شراكة مؤسسية فعالة بين الجهات الحكومية، موضحة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في احتضان برامج التأهيل والدعم، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة الشباب كشريك أساسي في مسارات التنمية والاستقرار الوطني.

يأتي هذا التحرك ضمن توجه حكومي لتوحيد المبادرات الشبابية بين مختلف الوزارات، مع تقليل التداخل في البرامج، بما يضمن استثمار الموارد بكفاءة أعلى، ويفتح المجال أمام الشباب للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.