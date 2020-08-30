الشؤون الدينية التركية: الاعتداء على القرآن الكريم في أوروبا «خسوف للعقل»

قال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الأحد، إن الاعتداءات على القرآن الكريم في أوروبا خسوف للعقل ودليل واضح على تحول الإسلاموفوبيا إلى معاداة للإسلام.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أرباش قوله، إن الاعتداءات وازدراء القرآن الكريم لا يمكن قبولها.

وتأتي تصريحات المسؤول التركي تعليقاً على حادثة تمزيق القرآن الكريم في النرويج بعد حادثة حرق نسخة منه في السويد.

وأضاف أرباش: “ندين هذا الازدراء ونتطلع لوقف فوري لأنشطة الكيانات التي تستهدف الإسلام في قلب أوروبا وتعمل على زيادة الغضب والكراهية ضد المسلمين وتقديمهم للعدالة”.

وفي وقت سابق الأحد، أقدمت نرويجية على تمزيق والبصق على صفحات من القرآن الكريم خلال مظاهرة مناهضة للإسلام في العاصمة أوسلو.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من مواجهات عنيفة بين الشرطة السويدية ومتظاهرين إثر قيام حركة يمينية بحرق نسخة من القرآن في مدينة مالمو.

وفي سياقٍ ذي صلة، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة “مالمو” السويدية، واعتبرته “عملا تحريضيا واستفزازيا”.

وأكدت المنظمة في بيان، اليوم الأحد، أن هذا الفعل “مرفوض، ويتناقض مع الجهود الدولية لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية على أساس الدين والمعتقد”.

وفي الوقت نفسه، أشاد مرصد الإسلاموفوبيا في المنظمة، بـ”الإجراءات التي اتخذتها السلطات السويدية ضد الذين قاموا بهذا العمل الاستفزازي”، حيث أدانت السلطات تلك الواقعة ورفضتها، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وطالب البيان، المسلمين المقيمفي السويد “بضبط النفس، وعدم اللجوء لأعمال العنف والتعامل مع الحادثة في إطارها القانوني”.

وأشارت المنظمة إلى أنها ستواصل جهودها على المستوى الدولي لمواجهة مثل هذه الظاهرة المسيئة.

يأتي ذلك في حين، أعلنت الشرطة السويدية، الجمعة، اندلاع أعمال عنف واحتجاجات في مدينة مالمو، عقب “أعمال معادية للإسلام”.

وأضافت أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات بعد أن أقدم أنصار اليمين المتطرف على إحراق نسخة من القرآن في المدينة.

وشهدت المدينة تظاهرة لأنصار زعيم حزب “النهج الثابت” اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، بعد منع الأخير من الاجتماع معهم في مالمو، وحظر دخوله السويد.