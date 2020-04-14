الشؤون الدينية التركية: الصيام لا يُضعف المناعة ولا يجوز تعليقه في رمضان

من غير الممكن تعليق هذه العبادة بشكل كامل. [الأناضول]

أكدت رئاسة الشؤون الدينية التركية، أن الصيام لا يُضعف المناعة لدى الأفراد الأصحّاء، ضد فيروس كورونا المستجد، وأنه لا يجوز تعليقه في شهر رمضان المبارك المقبل لهذا السبب.

جاء ذلك في بيان صادر عنها، الثلاثاء، رداً على تساؤلات حول إمكانية تعليق الصيام في رمضان عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن البيان، أن الصيام من أهم مبادئ الدين الإسلامي، وقد تم تحديد توقيته بالوحي الإلهي، وأن الصوم فرض على كل مؤمن يتمتّع بالصحة، وما لم يكن يحمل الأعذار الشرعية التي تبيح له الإفطار في رمضان.

وشدّد البيان على أنه من غير الممكن، تعليق هذه العبادة، بشكل كامل، وفقاً لما ورد في تعاليم الدين الإسلامي.

وأشار إلى أن الخبراء في هذا المجال، يؤكدون بأن صيام الأفراد الأصحّاء، لا يُشكل سبباً لزيادة مخاطر انتشار كورونا، وأن الصيام لا يُضعف المناعة، بل على العكس، يساهم في تعزيزها وتقويتها.

ولفت البيان إلى أنه بإمكان المرضى أو ممن يعانون من مشاكل صحية، الإفطار في رمضان، ومن ثم قضاء ما فاتهم من أيام الصيام، في وقت لاحق بعد امتثالهم للشفاء، وذلك بناء على استشارة الأطباء.

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