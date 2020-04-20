الشؤون الدينية التركية: سنوزع خلال رمضان مساعدات إنسانية في 35 دولة

وقف الديانة التركي سيقدم مساعدات في رمضان داخل وخارج تركيا. [الأناضول]

أفاد رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، بأنهم سيوزعون خلال شهر رمضان المبارك، آلاف الطرود من المساعدات الغذائية والإنسانية للمحتاجين والأيتام في مجموع 35 دولة.

جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، عقب اجتماع عقده في مقر رئاسة الشؤون الدينية بالعاصمة أنقرة، حول شهر رمضان 2020.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أرباش قوله: “سنوزع خلال شهر رمضان، آلاف الطرود من المساعدات الغذائية والإنسانية للمحتاجين والأيتام في 35 دولة”.

وأوضح أن المساعدات ستتكون من 38 ألف و450 سلة غذائية، و46 ألف وجبة إفطار و10 آلاف و800 من ألبسة العيد للأيتام.

وأضاف أن وقف الديانة التركي سيقدم مساعدات في رمضان داخل وخارج تركيا بقيمة 12 مليون ليرة (1.7 مليون دولار).

وأشار إلى أنهم سيركزون هذا العام على أنشطة رمضان داخل تركيا، عبر توزيع وجبات الإفطار بدلاً من إقامة موائد الإفطار الجماعية في إطار تدابير كورونا.

ولفت أرباش إلى أنه سيتم توزيع بطاقات تسوق للمحتاجين تشمل المواد الغذائية والملابس طيلة شهر رمضان.

وذكر أنه سيتمكن المواطنون من دفع زكاة الفطر عبر إرسال رسائل قصيرة إلى الرقم 5601 بواسطة جميع خطوط الدفع الآجلة والمسبقة ولجميع مشغلات شبكات الاتصالات في تركيا.

ودعا أرباش المواطنين، لأداء صلاة التراوح في المنازل لعدم إقامتها في المساجد بسبب وباء كورونا، مشيرا أن يوم الجمعة الموافق 24 أبريل الجاري، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.

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