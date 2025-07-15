الشاشات تهدد تطور الأطفال.. كيف يؤثر استخدام الأجهزة الذكية على لغتهم؟

حذرت دراسة أمريكية حديثة من تأثير سلبي واضح لإفراط الأطفال في استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، خصوصًا خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تؤثر هذه العادة على نمو مهاراتهم اللغوية بشكل ملموس.

وأجرت الدراسة أخصائية علم النفس سارة كوشر من جامعة “ساوثرن ميثوديست” في دالاس بولاية تكساس، التي أكدت أن التعلم اللغوي لدى الأطفال يعتمد بشكل رئيسي على التفاعل الحسي المباشر مع الأشياء المحيطة.

وأوضحت كوشر أن الطفل عندما يتعلم كلمة مثل “موز” من خلال لمس الثمرة، وشم رائحتها، ومشاهدتها من زوايا مختلفة، يحصل على إدراك أعمق وأشمل مقارنة بمجرد رؤيتها على شاشة الهاتف.

وأشارت إلى أن المحتوى الرقمي، مهما كان متطورًا، لا يستطيع توفير هذا الكم من المعلومات الحسية، مما يحد من قدرة الطفل على استيعاب الكلمات وربطها بمعانيها بشكل فعّال وطبيعي.

وأضافت: “الاستخدام المفرط للشاشات لا يعوض أبداً التجارب الحقيقية التي يمر بها الطفل، والتي تساهم في بناء الوصلات العصبية الضرورية لتطوير مهاراته اللغوية”.

وأبرزت الدراسة أهمية تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات، خاصة في السنوات الأولى من حياتهم التي تشهد تشكلًا مكثفًا للوصلات العصبية الخاصة بالمهارات اللغوية، محذرة من أن التعرض المفرط للشاشات قد يؤدي إلى تأخر لغوي ومشاكل في التواصل.

ومع ذلك، لم ترفض كوشر استخدام الأجهزة الذكية بشكل كامل، بل أكدت على أن بعض التطبيقات التعليمية الرقمية يمكن أن تلعب دورًا داعمًا في تعليم الأطفال، شرط أن يتم استخدامها بشكل معتدل وبإشراف من الأهل لضمان تحقيق الاستفادة دون الإضرار بالتطور الطبيعي للطفل.