الشاطر: أداء «السراج» ضعيف ولا يرّقى لمستوى الحدث

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن أداء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في ظل الأوضاع الراهنة ضعيف.
وأوضح الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن هناك إجماع بين النُخب السياسية والأوساط الشعبية بأن أداء السراج ضعيف ولا يرقى لمستوى الحدث وإنما يُحبطه فهو يحتمي بالتأييد الدولي، وفق قوله.
وأضاف يتساءل:
هل نحن أمام حالة تسكير الرأس ولو جلبت كوارث؟ هل هو الحاكم الأمثل الذي يقودنا من إحباط لآخر.
هناك اجماع بين النخب السياسية والأوساط الشعبية بان اداء #السراج ضعيف ولا يرقى لمستوى الحدث وانما يحبطه فهو يحتمي بالتأييد الدولي . هل نحن امام حالة تسكير الرأس ولو جلبت كوارث؟ هل هو الحاكم الأمثل الذي يقودنا من احباط لآخر. ما حدث في #اليمن عبرة لمن يعتبر.
— Abdurrahman Shater (@alshater1939) August 13, 2019
الأمر واضح ياشاطر لماذا أداء السراج ضعيف لأن من يصنع القرار ويصدر الأوامر التي تنفذ على أ{ض الواقع هم شلة الصقور المهيمنين على المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وحكومة الوفاق بعد أن غربلوا الوفاق من ممثلي الشرق والجنوب الليبي! هؤلاء هم من وضعوا السراج صاحب الشخصية المدنية المعتدلة في الواجهة للحصول على قبول إقليمي ودولي ومن ثم يحيكوا الأمور كما يشاؤوا على الساحة الليبية، من يتابع الأحداث يدرك تماما أن مصدر القرارات النافذة لم يكن السراج بل كان بإيعاز وتحريض من هؤلاء الصقور مدعومين بمبلبشباتهم القبلية والجهوية، لم نسمع عن قرارا واحد أطلقه السراج وتم تنفيذه بل بعض تصريحاته السياسية التي… قراءة المزيد ..
هههههه الاخ عبد الله ضحكني والله نفس الكلام اللي يقول فيه القذافي طز في الغرب ويقعد يهدد فيه وشوف في النهاية شن صارله وتوا المساري اللي قاللهم ان الرجمة اقوي من نيويورك وحفتر عنده جيش ولا جيش هولاكو وفي النهاية نفس المليشيات اللي موجدين في بنغازي نفس الموجدين في طرابلس خدوه منه غريان يمشي يشوف عوج رقبته قبل وين سهام عضوه في البرلمان وين مشت الجثث والتصفيات التي عادت من جديد من قام بها والتفجيرات التي تحدث شكون السبب فيها
بالنسبة (للعاقب ) وينها (النخب السياسية)اللي تتكلم عليها من تسع سنوات خيرها مادرتش حل وانت شن هو اللي قدمته اصلا قبل ماتتهم الاخرين شوف نفسك قبل