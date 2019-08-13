الشاطر: أداء «السراج» ضعيف ولا يرّقى لمستوى الحدث

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن أداء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في ظل الأوضاع الراهنة ضعيف.

وأوضح الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن هناك إجماع بين النُخب السياسية والأوساط الشعبية بأن أداء السراج ضعيف ولا يرقى لمستوى الحدث وإنما يُحبطه فهو يحتمي بالتأييد الدولي، وفق قوله.

وأضاف يتساءل:

هل نحن أمام حالة تسكير الرأس ولو جلبت كوارث؟ هل هو الحاكم الأمثل الذي يقودنا من إحباط لآخر.