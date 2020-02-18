الشاطر: أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد يمتنعون عن حضور اجتماع جنيف بسبب انتهاكات حفتر

أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، بأن تواصل اعتداءات من وصفها بـ”ميليشيات حفتر” الغير ملتزمة أخلاقيا وأدبياً بحرمة المناطق المدنية والخدميةن لا تشجع على مواصلة الانخراط في المسارات الثلاثة التي نتجت عن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وقال في تصريح خص به «عين ليبيا»، إن هناك اجتماع تشاوري في اليومين القادمين بين أعضاء المجلس للتوقف عن حضور اجتماع جنيف القادم في ظل التهور الذي يُبديه حفتر، حسب قوله.



وأشار إلى أن نتيجة التشاورات ستُحال إلى جلسة المجلس المزمع انعقادها يوم السبت القادم للتصويت عليها.

يُذكر أن مؤتمر برلين الدولي المنعقد الشهر الماضي، أوصى باستئناف محادثات المسار السياسي والعسكري والاقتصادي.

اقترح تصحيحاً