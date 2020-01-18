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الشاطر: إغلاق موانئ النفط تمهيد لما سيُحاك في مؤتمر برلين

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 يناير 2020 - 19:07
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قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إنه خلال 3 أيام أعلنت أبوظبي زيادة إنتاجها النفطي تلاها حفتر بإغلاق الموانئ .

وأضاف الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

اليوم سلامة أكد الإغلاق سيستمر فترة طويلة.

لن يشكل النفط ضغطا فنحن جاهدنا إيطاليا بثمار النخيل و”فكريشها”.

وتابع:

ما حدث تمهيد لما سيحاك غدا في مؤتمر برلين،، نقبل التحدي والله المستعان.

هذا وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت،  حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قِبل قوات حفتر من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

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وحذرت المؤسسة من أن هذا الأمر سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم.

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